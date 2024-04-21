Они объясняют такую позицию финансовой безопасностью. Некоторые считают, что отказ от наличности девальвирует национальную валюту.

Они объясняют такую позицию финансовой безопасностью. Некоторые считают, что отказ от наличности девальвирует национальную валюту.

Почти 80 % омичей заявили, что не готовы отказаться от наличных денег. Они объясняют такую позицию финансовой безопасностью. Некоторые считают, что отказ от наличнсти девальвирует национальную валюту, сообщает SuperJob.

Только 13 % жителей региона готовы полностью перейти на безналичный расчет. Среди тех, кто готов распрощаться с наличными, больше всего мужчин.

Отказ от наличных денег чаще всего поддерживают омичи в возрасте 35–44 лет.