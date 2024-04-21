Омск-Информ
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·Общество

Они объясняют такую позицию финансовой безопасностью. Некоторые считают, что отказ от наличности девальвирует национальную валюту. 
Почти 80 % омичей заявили, что не готовы отказаться от наличных денег. Они объясняют такую позицию финансовой безопасностью. Некоторые считают, что отказ от наличнсти девальвирует национальную валюту, сообщает SuperJob. 
Только 13 % жителей региона готовы полностью перейти на безналичный расчет. Среди тех, кто готов распрощаться с наличными, больше всего мужчин. 
Отказ от наличных денег чаще всего поддерживают омичи в возрасте 35–44 лет.
·Общество

Они объясняют такую позицию финансовой безопасностью. Некоторые считают, что отказ от наличности девальвирует национальную валюту. 
Почти 80 % омичей заявили, что не готовы отказаться от наличных денег. Они объясняют такую позицию финансовой безопасностью. Некоторые считают, что отказ от наличнсти девальвирует национальную валюту, сообщает SuperJob. 
Только 13 % жителей региона готовы полностью перейти на безналичный расчет. Среди тех, кто готов распрощаться с наличными, больше всего мужчин. 
Отказ от наличных денег чаще всего поддерживают омичи в возрасте 35–44 лет.