Объект был построен в 1910 году и является памятником архитектуры.

Объект был построен в 1910 году и является памятником архитектуры.

Мэрия Омска объявила торги на сдачу в аренду здания на проспекте Маркса, 11. Объект был построен в 1910 году и является памятником архитектуры. Изначально в здании располагалась казарма 11-й стрелковой артиллерийской бригады.

Недавно недвижимостью занималось Главное бюро медико-социальной экспертизы Омской области. Теперь освободившиеся площади в здании-памятнике хотят сдать в аренду.

Стоимость аренды составит 3 млн рублей в год. Заявки на участие в аукционе принимаются до 27 мая.