Мужчина поверил преступникам, но вовремя одумался и не успел потерять все деньги. Он хотел позвонить в полицию, но мошенники заблокировали его телефон.

Мужчина поверил преступникам, но вовремя одумался и не успел потерять все деньги. Он хотел позвонить в полицию, но мошенники заблокировали его телефон.

В полицию Тюкалинского района с заявлением о краже обратился 46-летний житель села Коршуновка. Мужчине позвонила девушка, представившаяся сотрудницей оператора сотовой связи. Она предложила продлить договор действия сим-карты, а для этого подтвердить паспортные данные через «Госуслуги».

Через время сельчанину позвонил уже «сотрудник ФСБ», который хотел предупредить его о мошенниках, оформляющих на мужчину кредит. Чтобы не терять деньги, сельчанину посоветовали самому взять кредит и перевести деньги на «безопасный» счет.

– Следуя инструкциям неизвестных, заявитель посредством онлайн-банка оформил кредит в сумме 645 тысяч рублей, скачал специальное приложение, как оказалось для удаленного доступа к телефону, – рассказали в полиции.

Мужчина решил добраться до ближайшего банкомата, который находится в селе Малиновка. Однако, пока ехал до населенного пункта, он понял, что его обманывают. Уже у банкомата он решил позвонить в полицию, но преступники заблокировали его телефон. Тогда он сам добрался до отделения, где полицейские разблокировали аппарат и успели отменить все транзакции в банке. Мужчина успел потерять почти 11 тыс. рублей.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Кража».