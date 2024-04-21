Омск-Информ
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·Общество

Деньги на ремонт выделят из регионального дорожного фонда.
Из регионального дорожного фонда выделят 100 млн рублей на ремонт дорог в Омске. Такое распоряжение дал губернатор Виталий Хоценко.
На выделенные средства хотят отремонтировать асфальт на улицах Конева, Красный Путь, Маркса и др.
Власти уже начали поиск подрядчиков. Работы должны завершиться до середины июля.
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·Общество

Деньги на ремонт выделят из регионального дорожного фонда.
Из регионального дорожного фонда выделят 100 млн рублей на ремонт дорог в Омске. Такое распоряжение дал губернатор Виталий Хоценко.
На выделенные средства хотят отремонтировать асфальт на улицах Конева, Красный Путь, Маркса и др.
Власти уже начали поиск подрядчиков. Работы должны завершиться до середины июля.
1143