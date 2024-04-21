После начала ремонта бульвара Архитекторов автолюбители начали ездить через двор дома № 7/2. Однако недавно этот проезд заблокировали.

После начала ремонта бульвара Архитекторов автолюбители начали ездить через двор дома № 7/2. Однако недавно этот проезд заблокировали.

После перекрытия бульвара Архитекторов автолюбители начали ездить через двор дома № 7/2. Недавно в арке многоэтажки поставили бетонные блоки, которые ограничили проезд не только обычным водителям.

– Мы сами живем во дворе этого дома, и наши окна на третьем этаже также выходят на проезд, где действительно увеличилось количество машин, но они не шумят и не мешают отдыхать и жить. На работу мы выезжали также через эту арку, теперь остался выезд из двора на 70 лет Октября, и время на дорогу увеличивается минимум на 15 минут, – приводит слова местных жителей Om1.ru.

Из-за блоков оперативно заехать во двор не смогут пожарные машины и скорая помощь.