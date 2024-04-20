Городская администрация за 33 млн рублей установит 26 остановочных павильонов в Нефтяниках, Амурском поселке и на Левобережье.

Городская администрация за 33 млн рублей установит 26 остановочных павильонов в Нефтяниках, Амурском поселке и на Левобережье.

Управление дорожного хозяйства и благоустройства Омска приступило к поиску подрядчика по установке 26 павильонов на остановках. В проекте контракта приводится перечень улиц, где появятся обновленные объекты. Речь идет об остановках в Амурском поселке, на Левобережье и в Нефтяниках.

ул. 2-я Солнечная (остановка «Дорстрой» в обоих направлениях);

ул. 2-я Солнечная (остановка «Пос. Солнечный» в обоих направлениях);

ул. Мельничная (остановка «Школа № 53» в обоих направлениях);

ул. Володарского (остановка «Ул. Володарского» в обоих направлениях);

ул. Авиагородок (остановка «По требованию» в обоих направлениях);

ул. Ватутина (остановка «Ул. Ватутина» в направлении ул. Перелета);

ул. Семиреченская (остановка «Ул. 8-я Кировская» в обоих направлениях);

ул. 22 Декабря (остановка «Агропромдорстрой» в обоих направлениях);

проспект Космический (остановка «Рынок» в направлении ул. Петра Осминина);

ул. Химиков (остановка «Городской театр «Студия Л. Ермолаевой» в направлении ул. Блюхера);

ул. 22 Апреля (остановка «Ул. Дружбы» в направлении ул. 50 лет Октября);

ул. 2-я Восточная (остановка «Ул. 2-я Восточная» в направлении моста «Октябрьский»);

ул. 33-я Северная (остановка «Ул. 33-я Северная» в направлении ООТ «Мебельная фабрика»);

ул. 33-я Северная (остановка «Ул. 16-я Амурская» в обоих направлениях);

ул. Лермонтова (остановка «Ул. 9-я Линия» (трамвайная) в направлении ул. Б. Хмельницкого);

ул. Челюскинцев (остановка «Ул. Челюскинцев» (трамвайная) в обоих направлениях);

ул. Челюскинцев (остановка «Школа № 93» (трамвайная) ООТ «Ул. Челюскинцев»).

По условиям закупки, исполнитель должен изготовить павильоны из металлопроката или с прозрачными стенками из каленого стекла, оборудовав каждый из них двумя лавочками и урнами. Подрядчик обустроит посадочную площадку, заездные карманы и тротуар возле остановок.

Для доступа инвалидов к остановкам планируется смонтировать металлические поручни и пандусы, уложить тактильную плитку.

Подрядчика определят после 3 мая. Начальная стоимость контракта составляет 33,2 млн рублей. Первые остановки изготовят до 29 мая. Работы следует завершить до 16 сентября.