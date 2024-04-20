Латунный самовар времен царской России матерый уголовник украл у соседки, а потом сдал его на цветмет.

Латунный самовар времен царской России матерый уголовник украл у соседки, а потом сдал его на цветмет.

В Муромцевском районе произошла дерзкая и циничная кража. У жительницы села Мыс украли раритетный угольный самовар.

Женщина вызвала полицейских, которым рассказала, что живет в трехквартирном доме. Одну из квартир она использует для хранения вещей. Именно оттуда и пропал антикварный предмет времен царской России. Ущерб сельчанка оценила в 10 000 рублей.

Полицейские обнаружили следы инструмента на оконной раме. Подозрения вызвал 56-летний сосед сельчанки, который живет в третьей квартире дома. Как оказалось, он и покусился на старинную вещь.

– Днем ранее мужчина проник в помещение, выставив оконную раму. Похищенный латунный самовар сдал приезжим приемщикам цветного металла за 3 бутылки водки, – сообщили в ОМВД России по Муромцевскому району.

Ранее сельчанина уже судили за кражу. А сейчас он проходит обвиняемым по делу о краже денег с банковской карты односельчанина. В марте матерый вор был в гостях у земляка и, воспользовавшись его алкогольным опьянением, украл из кармана одежды карточку.

На сельчанина завели очередное уголовное дело за кражу. А раритетный самовар пытаются найти.