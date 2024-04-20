Омич входил в доверие к женщинам и обворовывал их. Также он украл у бабушки пенсию. Все деньги молодой человек просаживал на ставках.

Омич входил в доверие к женщинам и обворовывал их. Также он украл у бабушки пенсию. Все деньги молодой человек просаживал на ставках.

Омские полицейские задержали любителя спортивных ставок, который ради своего увлечения шел на преступления.

Все началось с того, что в полицию обратилась 25-летняя жительница одного из домов на улице Пригородной. Она сообщила, что отлучилась на несколько часов, а когда вернулась домой, то увидела, что пропал ноутбук и телефон. Никаких следов взлома в квартире не было.

Девушка предположила, что обворовать ее мог парень, с которым она познакомилась в интернете. Молодой человек быстро вошел к ней в доверие и поселился у новой избранницы. Но спустя неделю совместной жизни решился на кражу.

Омичка знала только имя своего любовника. Также она показала полицейским его фото из соцсетей. Вскоре сотрудники ППС задержали схожего по приметам парня на парковке у гипермаркета «О'КЕЙ». В отделе полиции выяснилось, что омич находился в розыске, так как не исполнял назначенное судом наказание 280 часов обязательных работ. Он рассказал, что умысел на кражу телефона и ноутбука у него возник спонтанно. Молодой человек воспользовался отсутствием хозяйки, забрал ценные вещи и тут же на улице продал их случайному прохожему.

Оказалось, что это преступление стало далеко не единственным, который совершил омич. В интернете он познакомился еще с одной девушкой, жил с ней около месяца и пользовался ее телефоном. Парень имел доступ к личному кабинету и за одну ночь потратил все накопления омички. Он сделал несколько ставок на спорт на общую сумму 500 000 рублей. А по паспорту любовницы он оформил три кредитных займа – 20 000, 5000 и 3900 рублей, которые тоже потратил на игру, сообщили в пресс-службе УМВД России по городу Омску.

Еще одно преступление произошло в Советском парке. На улице омич познакомился с женщиной, а когда та отлучилась в туалет, забрал ее сотовый телефон, с которого перевел себе 8700 рублей.

Но молодой человек обманывал не только девушек, к которым входил в доверие. Он убедил свою родную бабушку оформить банковскую карту, а потом несколько раз перевел пенсионные выплаты и обналичил. Таким образом, внук украл у 86-летней бабули 37 000 рублей.

В 2022 и 2023 годах 27-летний омич 6 раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Сейчас на него завели еще 5 уголовных дел за кражу, совершенную с банковского счета. Еще одно дело возбуждено по статье «Кража». Теперь парень не отделается обязательными работами. Он может загреметь за решетку на несколько лет.