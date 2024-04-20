Несмотря на то что угрозы подтопления в Усть-Ишимском районе пока нет, на севере региона работают два высокопоставленных чиновника, которые продумывают возможную эвакуацию населения.

Несмотря на то что угрозы подтопления в Усть-Ишимском районе пока нет, на севере региона работают два высокопоставленных чиновника, которые продумывают возможную эвакуацию населения.

В Усть-Ишимский район, который потенциально может затопить, поехали вице-губернатор Алексей Ромахин и министр региональной безопасности Алексей Кубиц. Совместно с представителями МЧС они организовывают работу по возможной эвакуации населения.

– По информации министерства региональной безопасности, на данный момент угроза подтопления отсутствует. Поставил задачу максимально оперативно организовать работу по формированию пунктов временного размещения для населения на случай возникновения паводковой опасности, – сообщил губернатор Виталий Хоценко.

Ранее начальник Управления гражданской обороны и защиты населения ГУ МЧС России по Омской области Максим Рыбак в комментарии РИА «Омск-информ» заявлял, что на территории Усть-Ишимского района сейчас наблюдается благоприятная обстановка и большого подъема воды там не прогнозируется.