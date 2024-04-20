Глава государства отметил заслуги Василия Егорова и Валерии Никитиной в развитии местного самоуправления.

Глава государства отметил заслуги Василия Егорова и Валерии Никитиной в развитии местного самоуправления.

Президент Владимир Путин подписал Указ о награждении государственными наградами. На этот раз наград и присвоения почетных званий удостоились чиновники разного уровня со всей России.

Всех их отметили за заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации и многолетнюю добросовестную работу.

Глава государства отметил и двух чиновников из Омской области. Глава Пановского сельского поселения Крутинского района Василий Егоров и первый заместитель главы администрации Полтавского района Валерия Никитина удостоены почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления Российской Федерации».