Дети смогут не только продолжить школьную программу, но и познакомиться с достопримечательностями Омска.

Дети смогут не только продолжить школьную программу, но и познакомиться с достопримечательностями Омска.

Сегодня утром в Омск прибыли две группы детей из Белгорода, сопровождаемые педагогами. Их разместили в одном из центров детского и семейного отдыха.

По договоренности губернатора Омской области Виталия Хоценко и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, дети отправлены в Омск для обеспечения их безопасности и продолжения учебы вдали от зоны военных действий.

– Для ребят подготовили образовательную и познавательную программу, так что им у нас понравится! – написал Хоценко в своем ТГ-канале.

Детей разместили в жилых корпусах детского лагеря, полностью оборудованного для проживания, занятий и досуга. Интеграция в образовательный процесс не составит труда, так как четвертая четверть посвящена повторению и закреплению пройденного материала. Вместе с детьми из Белгорода прибыли учителя по математике, физической культуре, русскому и английскому языкам, географии и истории. Для детей организуют культурно-досуговые мероприятия, а также ознакомят их с достопримечательностями Омска.

В настоящее время более 13 тысяч юных белгородцев находятся в безопасных регионах России, включая Самарскую, Орловскую, Воронежскую, Брянскую, Московскую области и другие.