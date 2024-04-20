Губернатор постановил навести порядок не только в Омске, но и в районах области. Ответственными стали мэр Сергей Шелест и главы районов.

Губернатор постановил навести порядок не только в Омске, но и в районах области. Ответственными стали мэр Сергей Шелест и главы районов.

Сегодня в правительстве Омской области состоялось оперативное совещание, в ходе которого губернатор Виталий Хоценко потребовал от подчиненных на личном примере показывать жителям, что нужно разобраться с мусором в городе и районах области.

Особое внимание глава региона уделил мемориалам воинской славы Великой Отечественной войны, чтобы ко Дню Победы везде был наведен порядок.

– Также необходимо очистить от мусора въезды в населенные пункты, придорожные полосы, территории внутри самих поселений, – заявил Хоценко. – Все работы по уборке и вывозу мусора должны быть закончены до конца мая.

Губернатор отметил, что персонально ответственность за эту работу несут мэр Омска Сергей Шелест и главы всех муниципалитетов Омской области.