Евгений Поликарпов, который до этого руководил арбитражным судом, переназначен на новый срок. Президент назначил председателей еще двух судов в Омской области.

Евгений Поликарпов, который до этого руководил арбитражным судом, переназначен на новый срок. Президент назначил председателей еще двух судов в Омской области.

Президент России Владимир Путин произвел важные назначения в судах Омской области. Речь идет не только об обычных судьях, но и председателях.

Так, председателем Арбитражного суда Омской области утвержден Евгений Поликарпов, который последние 6 лет занимал эту должность.

Председателем Куйбышевского районного суда стала Ирина Носик. Она известна тем, что рассматривала несколько резонансных уголовных дел. Последние 2 года Ирина Носик была заместителем председателя Куйбышевского суда.

Также глава государства назначил председателем Павлоградского районного суда Евгению Кривоногову, а заместителем председателя Омского районного суда – Ольгу Колосову.

Этим же указом Алексей Первых назначен судьей Куйбышевского районного суда, Любовь Сафронова – судьей Первомайского районного суда, а Вероника Бутина – судьей Арбитражного суда Омской области.