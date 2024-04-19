Омск-Информ
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·Общество

Всего летом в оздоровительной кампании примут участие более 5 тысяч детей.
В мэрии Омска рассказали о количестве доступных к покупке путевок в детские лагеря. На сегодняшний день их насчитывается около 1300 штук.
– В каникулярное время во время летней оздоровительной кампании 2024 года планируют принять 5040 детей, а также 444 опекаемых ребенка. В муниципальных лагерях в рамках субсидии планируется принять 2305 детей, в 7 лагерях иной формы собственности – 2735 детей, в 2 лагерях палаточного типа – 480 детей. Смены, доступные к отдыху детей, – 10, 14 и 21 день. На сегодня подано более 4000 заявок, – рассказала замдиректора департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Ольга Мицевич.
Стоимость путевок в муниципальные лагеря варьируется от от 8 712 до 31 025 рублей.
·Общество

Всего летом в оздоровительной кампании примут участие более 5 тысяч детей.
В мэрии Омска рассказали о количестве доступных к покупке путевок в детские лагеря. На сегодняшний день их насчитывается около 1300 штук.
– В каникулярное время во время летней оздоровительной кампании 2024 года планируют принять 5040 детей, а также 444 опекаемых ребенка. В муниципальных лагерях в рамках субсидии планируется принять 2305 детей, в 7 лагерях иной формы собственности – 2735 детей, в 2 лагерях палаточного типа – 480 детей. Смены, доступные к отдыху детей, – 10, 14 и 21 день. На сегодня подано более 4000 заявок, – рассказала замдиректора департамента по делам молодежи, физкультуры и спорта Ольга Мицевич.
Стоимость путевок в муниципальные лагеря варьируется от от 8 712 до 31 025 рублей.