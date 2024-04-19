Омск-Информ
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·Общество

Это связано с похолоданием, которое ожидается на следующей неделе: по ночам температура будет опускаться до минусовых значений.
К концу недели в Омской области столбик термометра поднимется до +29 градусов. Однако даже несмотря на такую погоду, в ближайшее время отключать отопление в Омске не планируют, сообщает «СуперОмск». Это связано с похолоданием, которое ожидается на следующей неделе: по ночам температура будет опускаться до минусовых значений.
По нормативам, отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура достигает +8 градусов. При этом она должна продержаться несколько дней.
Распоряжение о прекращении отопительного сезона должен подписать мэр Сергей Шелест. 
·Общество

Это связано с похолоданием, которое ожидается на следующей неделе: по ночам температура будет опускаться до минусовых значений.
К концу недели в Омской области столбик термометра поднимется до +29 градусов. Однако даже несмотря на такую погоду, в ближайшее время отключать отопление в Омске не планируют, сообщает «СуперОмск». Это связано с похолоданием, которое ожидается на следующей неделе: по ночам температура будет опускаться до минусовых значений.
По нормативам, отопительный период заканчивается, когда среднесуточная температура достигает +8 градусов. При этом она должна продержаться несколько дней.
Распоряжение о прекращении отопительного сезона должен подписать мэр Сергей Шелест. 