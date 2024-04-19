Запрет связан с началом нереста у большинства видов рыб и вводится в регионе каждый год.

Запрет связан с началом нереста у большинства видов рыб и вводится в регионе каждый год.

С завтрашнего дня в Омской области начинает действовать запрет на ловлю любых водных биоресурсов на Иртыше и его притоках. Ограничения продлятся до 20 мая. Запрет связан с началом нереста у большинства видов рыб и вводится в регионе каждый год.

Кроме того, с 25 апреля по 25 мая в регионе вводится запрет на рыбалку на озерах. Нарушители будут наказываться штрафом.

Некоторые виды рыб все же можно ловить во время нереста. Однако общая суточная норма улова не должна превышать 10 килограммов.