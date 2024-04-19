Омск-Информ
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·Общество

Мужчина отправился на СВО добровольцем, когда его товарищу прислали повестку. 
Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником специальной военной операции Валерием, который имеет позывной Белый Соболь. Мужчина отправился на СВО добровольцем, когда его товарищу прислали повестку. Боевое слаживание омич прошел на базе автобронетанкового инженерного института в Черемушках, а после был распределен в мотострелковые войска.
– Повидал многое. Укрепился в главном: наша армия ведет борьбу с настоящими фашистами, нелюдями без принципов и морали, и единственным исходом для специальной военной операции является победа России над силами коллективного Запада, – рассказал Шелест о военнослужащем.
Градоначальник пожелал бойцу и всем остальным российским военнослужащим здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.
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·Общество

Мужчина отправился на СВО добровольцем, когда его товарищу прислали повестку. 
Мэр Омска Сергей Шелест встретился с участником специальной военной операции Валерием, который имеет позывной Белый Соболь. Мужчина отправился на СВО добровольцем, когда его товарищу прислали повестку. Боевое слаживание омич прошел на базе автобронетанкового инженерного института в Черемушках, а после был распределен в мотострелковые войска.
– Повидал многое. Укрепился в главном: наша армия ведет борьбу с настоящими фашистами, нелюдями без принципов и морали, и единственным исходом для специальной военной операции является победа России над силами коллективного Запада, – рассказал Шелест о военнослужащем.
Градоначальник пожелал бойцу и всем остальным российским военнослужащим здоровья, крепости духа и скорейшего возвращения домой.
1089