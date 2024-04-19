Омск-Информ
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·Общество

Об этом рассказали в пресс-службе Большереченского зоопарка. Животное бесконечно требует, чтобы его чесали.

В Большереченском зоопарке африканский лев по имени Крис переехал в улучшенный вольер. За это время он соскучился по вниманию людей. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

– Крис сейчас напоминает домашнего котенка: бесконечно требует, чтобы его чесали. Лев очень соскучился по вниманию посетителей. Кстати, согласно нашим наблюдениям, одним из самых нуждающихся в общении и внимании животных является именно Крис. «Эффект посетителя» в данном случае положительно влияет на наших подопечных, – отметили в Большереченском зоопарке.

Кроме того, внимание омичей любит и леопард Марта.

·Общество

Об этом рассказали в пресс-службе Большереченского зоопарка. Животное бесконечно требует, чтобы его чесали.

В Большереченском зоопарке африканский лев по имени Крис переехал в улучшенный вольер. За это время он соскучился по вниманию людей. Об этом рассказали в пресс-службе зоопарка.

– Крис сейчас напоминает домашнего котенка: бесконечно требует, чтобы его чесали. Лев очень соскучился по вниманию посетителей. Кстати, согласно нашим наблюдениям, одним из самых нуждающихся в общении и внимании животных является именно Крис. «Эффект посетителя» в данном случае положительно влияет на наших подопечных, – отметили в Большереченском зоопарке.

Кроме того, внимание омичей любит и леопард Марта.