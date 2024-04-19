Омичей просят не обращаться к частным лицам, которые за десятки тысяч рублей произведут незаконную врезку.

Омичей просят не обращаться к частным лицам, которые за десятки тысяч рублей произведут незаконную врезку.

За 2023 год Омский водоканал подключил к услугам централизованного водоснабжения и водоотведения 945 объектов. В числе новых абонентов 676 частных жилых домов. Подключение к сетям водопровода и канализации без заключенного договора о подключении считается самовольным и грозит потребителям значительными штрафами.

– Мы просим горожан не обращаться к частным лицам, которые за десятки тысяч рублей произведут незаконную врезку. При обходах домов мы выявляем такие подключения и на законных основаниях выписываем потребителю штраф. Это внушительные суммы, так как начисление может производиться по сечению трубы или с применением десятикратного коэффициента. Законное подключение к сетям частного дома всегда обходится дешевле, чем самовольное, – рассказала коммерческий директор Омского водоканала Ольга Смиковская.

Затраты на подключение или на строительство сетей для каждого объекта индивидуальны и зависят от протяженности сетей, которые требуется построить. Основные расходы связаны с оформлением топографической схемы сетей в масштабе 1:500, платой за подключение по договору, оформлением проектной документации, выполнением строительно-монтажных работ, приобретением материалов для строительства, подготовкой исполнительной съемки и др.

Основные этапы процесса подключения к сетям водоснабжения и водоотведения частных жилых домов:

Шаг 1: заключить договор о подключении к сетям водоснабжения и водоотведения.

Шаг 2: внести оплату за подключение согласно условиям договора.

Шаг 3: подготовить проектную документацию и выполнить строительно-монтажные работы, промыть и дезинфицировать новый водопровод.

Шаг 4: вызвать сотрудников водоканала для освидетельствования подготовленных коммуникаций, подключения нового трубопровода в существующие сети, монтажа и ввода в эксплуатацию прибора учета (счетчика воды).

Шаг 5: заключить договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Ознакомиться с порядком подключения к сетям, образцами заявлений и перечнем необходимых документов также можно на сайте в разделе «Подключение к системам водоснабжения и водоотведения», здесь же через личный кабинет можно направить заявление и пакет документов.

Получить консультации и правильно оформить подключение к сетям клиенты водоканала могут у менеджера сервисного центра по телефону +7 (965) 970-23-80 или в отделе новых подключений Омского водоканала, записавшись на прием к специалистам через сайт предприятия.