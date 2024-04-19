Молодой человек познакомился с девушкой по имени Ксения через интернет. Она предложила сходить ему в театр и купить билеты. Когда омич совершил покупку, Ксения пропала.

Молодой человек познакомился с девушкой по имени Ксения через интернет. Она предложила сходить ему в театр и купить билеты. Когда омич совершил покупку, Ксения пропала.

В отдел полиции № 7 с заявлением о хищении денег обратился 20-летний омич. Молодой человек рассказал, что начал переписываться в социальных сетях с девушкой по имени Ксения. После общения она предложила вместе сходить в театр на улице Перелета. Вскоре девушка прислала ссылку на сайт и попросила забронировать билеты на спектакль «104 страницы о любви».

Парень долго не думал и сразу же согласился. Через мобильное приложение он перевел 2990 рублей. Однако билеты на электронную почту не пришли. Омич связался со службой поддержки, где ему сообщили, что перевод не прошел, так как возникли проблемы с сайтом. Для бронирования нужно оплатить еще 3 тыс. рублей. Технический специалист прислал ссылку для ввода реквизитов банковской карты, но опять что-то пошло не так. В третий раз по указанию оператора для возврата денег молодой человек ввел данные карты, после чего со счета списали уже 12 тыс. рублей. Когда Ксения прекратила переписку и заблокировала контакт, омич понял, что его обманули.

Как рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области, по факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество».