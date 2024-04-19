С начала года количество омичей в московской подземке сократилось на 25 %. Зато те, кто пользуются метро, оценили возросшую скорость интернета.

С начала года количество омичей в московской подземке сократилось на 25 %. Это связано с работой интернета.

Пассажиры московской подземки с начала года стали уделять больше времени работе. К такому выводу пришли аналитики «МегаФона». С января по март число пользователей онлайн-библиотек сократилось на 18 %, а офисных приложений, наоборот, увеличилось на 60 %. Параллельно с этим у пассажиров вырос интерес к мобильному геймингу.

Чаще всего москвичи и гости города во время поездок в метро изучают текстовые документы и электронные таблицы – на их долю пришлась почти половина «офисного» трафика. Также в топ вошли сервисы для видеоконференций и приложения для совместной работы.

Интерес к популярным сервисам для чтения электронных книг с января по март уменьшился на 18 %, тогда как мобильным геймингом пассажиры стали развлекать себя вдвое чаще. Они предпочитают многопользовательские игры в жанре экшн, королевская битва и песочница, карточные игры-стратегии, симуляторы, головоломки и онлайн-RPG.

Между тем с начала года активнее всего интернетом пользовались пассажиры Серпуховско-Тимирязевской, Замоскворецкой и Арбатско-Покровской линий. При этом больше всего трафика собрала станция «Охотный ряд», находящаяся в самом сердце города. Последнее место по объему трафика занимает «Аэропорт Внуково» Солнцевской линии – это самая западная и отдаленная от МКАД станция московского метро, открывшаяся только в сентябре прошлого года.

Московской подземкой пользуются и гости города со всей страны. Чаще всего среди пассажиров встречаются жители Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Владимира и Дагестана. При этом в феврале и марте Москву стали чаще посещать жители Сургута. Среди сибиряков наиболее активно пользуются метро жители Новосибирской области, Красноярского края и Кузбасса. Также в топ-5 вошли Алтайский край и Хакасия. Жители Омской области занимают шестую строчку рейтинга по Сибири. С начала года их количество в московской подземке сократилось на 25 %.

Осенью прошлого года интернет в московском метро стал значительно быстрее. Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-инфраструктуру, увеличив емкость Сети в тоннелях и на станциях. Также специалисты оператора завершили строительство сетевой инфраструктуры по всей длине БКЛ. Теперь пассажиры «второго сердца» Москвы могут свободно пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 180 Мбитс в тоннеле и до 450 Мбитс – в вестибюлях.

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