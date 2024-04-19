Заболеваемость в регионе не прекращается, но уже снижается.

Заболеваемость в регионе не прекращается, но уже снижается.

По данным Роспотребнадзора, несмотря на потепление, в Омской области продолжается эпидемический сезон заболеваемости острыми респираторными инфекциями. С 8 по 14 апреля показатель заболеваемости ОРВИ был на 26,3 % ниже эпидемического порога и на 14,8 % ниже показателя заболеваемости предыдущей недели.

В пейзаже циркулирующих вирусов 31,6 % приходится на долю респираторно-синцитиальных вирусов, 26,3 % – на риновирусы, 15,7 % – на сезонные коронавирусы, 5,3 % – на аденовирусы и 5,3 % – на бокавирусы. Доля вирусов гриппа А составила 15,8 %.

Омичам по-прежнему советуют не забывать об основных мерах профилактики: социальная дистанция, мытье рук и использование антисептиков.