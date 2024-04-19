Она не удержалась при резком торможении общественного транспорта.

Она не удержалась при резком торможении общественного транспорта.

Вчера около 18:45 троллейбус № 16 резко затормозил на Красном Пути около «Метромоста». Как сообщают очевидцы, кондуктор троллейбуса упала и ударилась головой, так, что из раны на пол вытекла целая лужа крови.

– Также многие пассажиры упали и получили травмы. Скорая была вызвана, приехала быстро. Водитель, разговаривая с кем-то, сказал, что это всего лишь маленькая ссадина, – сообщают омичи в соцсетях.

В комментариях омичка Юлия Керн отметила, что сама недавно попала в похожую ситуацию в 51-м автобусе. Пассажиры болтались взад-вперед из-за того, что водитель перед остановкой давит на газ, а потом резко тормозит.