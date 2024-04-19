Омск-Информ
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·Происшествия

Омичка летела рейсов Москва – Омск. В какой-то момент она решила тайно покурить в туалете воздушного лайнера. Однако нарушительницу поймали.

Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 29-летнюю омичку. Она курила сигарету в туалете самолета, летевшего рейсом Москва – Омск. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири, инцидент произошел непосредственно во время перелета.

Административное правонарушение составили по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Омичке придется выплатить штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

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·Происшествия

Омичка летела рейсов Москва – Омск. В какой-то момент она решила тайно покурить в туалете воздушного лайнера. Однако нарушительницу поймали.

Транспортные полицейские привлекли к административной ответственности 29-летнюю омичку. Она курила сигарету в туалете самолета, летевшего рейсом Москва – Омск. Как рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири, инцидент произошел непосредственно во время перелета.

Административное правонарушение составили по статье «Нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах». Омичке придется выплатить штраф в размере от 500 до 3 тыс. рублей.

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