Омск-Информ
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·Спорт

По словам агента хоккеиста, сейчас нападающий ждет предложение от омского клуба.

Хоккейный агент нападающего «Авангарда» Дамира Жафярова Шуми Бабаев прокомментировал его возможный переход в нижегородский «Торпедо». По его словам, в первую очередь хоккеист ждет предложение от омского клуба.

– «Торпедо» проявило заинтересованность. В первую очередь мы ждем предложения от Омска, а дальше будем рассматривать все остальное. Дамир выходит на рынок неограниченно свободных агентов, но в «Авангарде» его все устроило, – цитирует Бабаева «Чемпионат».

Напомним, нынешний контракт хоккеиста с «Авангардом» действует до 30 апреля.

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·Спорт

По словам агента хоккеиста, сейчас нападающий ждет предложение от омского клуба.

Хоккейный агент нападающего «Авангарда» Дамира Жафярова Шуми Бабаев прокомментировал его возможный переход в нижегородский «Торпедо». По его словам, в первую очередь хоккеист ждет предложение от омского клуба.

– «Торпедо» проявило заинтересованность. В первую очередь мы ждем предложения от Омска, а дальше будем рассматривать все остальное. Дамир выходит на рынок неограниченно свободных агентов, но в «Авангарде» его все устроило, – цитирует Бабаева «Чемпионат».

Напомним, нынешний контракт хоккеиста с «Авангардом» действует до 30 апреля.

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