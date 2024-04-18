Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел на станции Карбышево-1. Девушка получила травмы и сейчас находится в больнице.

В Омске на станции Карбышево-1 произошел несчастный случай с 19-летней девушкой. Она попала под электричку. Об инциденте рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

– Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшая переходила железную дорогу и своевременно не отреагировала на приближающийся состав. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения столкновения с пешеходом, – добавили в ведомстве.

Девушка получили многочисленные ушибы. Ее доставили в больницу. Сейчас в происшествии разбираются следователи.

1090
·Происшествия

Инцидент произошел на станции Карбышево-1. Девушка получила травмы и сейчас находится в больнице.

В Омске на станции Карбышево-1 произошел несчастный случай с 19-летней девушкой. Она попала под электричку. Об инциденте рассказали в пресс-службе транспортной полиции Сибири.

– Прибывшие на место происшествия транспортные полицейские установили, что пострадавшая переходила железную дорогу и своевременно не отреагировала на приближающийся состав. Увидев человека на железнодорожных путях, машинист электропоезда применил экстренное торможение, но расстояния не хватило для предотвращения столкновения с пешеходом, – добавили в ведомстве.

Девушка получили многочисленные ушибы. Ее доставили в больницу. Сейчас в происшествии разбираются следователи.

1090