Омск-Информ
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·Спорт

Нападающий Дамир Жафяров получил предложение от нижегородского «Торпедо». Сейчас его рассматривают.

Нападающий омского «Авангарда» Дамир Жафяров может перейти в нижегородское «Торпедо». Хоккеист получил предложение от «автозаводчан». Об этом рассказал генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Как сообщает Telegram-канал «Хоккейная правда», агент Жафярова Шуми Бабаев действительно получил предложение от нижегородской команды. Сейчас сторона игрока изучает варианты продолжения его карьеры.

Отметим, что контракт Жафярова в «Авангарде» рассчитан до конца этого сезона.

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·Спорт

Нападающий Дамир Жафяров получил предложение от нижегородского «Торпедо». Сейчас его рассматривают.

Нападающий омского «Авангарда» Дамир Жафяров может перейти в нижегородское «Торпедо». Хоккеист получил предложение от «автозаводчан». Об этом рассказал генменеджер «Торпедо» Максим Гафуров.

Как сообщает Telegram-канал «Хоккейная правда», агент Жафярова Шуми Бабаев действительно получил предложение от нижегородской команды. Сейчас сторона игрока изучает варианты продолжения его карьеры.

Отметим, что контракт Жафярова в «Авангарде» рассчитан до конца этого сезона.

1831