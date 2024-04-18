Среди них автобусы № 51А и № 78А и маршрутки № 276 и № 307.
Мэрия Омска опубликовала постановление о внесении изменений в «Документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Омска». Чиновники обновили перечени маршрутов, которые переведут на регулируемый тариф, и тех, которые отменят.
Отменят в Омске 15 маршрутов: №№ 30Р, 46А, 49, 51А, 58А, 6Н, 78А, 83Н, 99, 225, 276, 307, 362, 71, 219Б. На регулируемые тарифы переведут 64 маршрута:
Еще пять маршрутов чиновники решили изменить. По-новому будут ездить маршрутки № 331, № 392, № 418, № 503, № 568.