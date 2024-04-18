Крупные промышленные предприятия и вузы города пригласили школьников, чтобы помочь им сделать правильный выбор.

Крупные промышленные предприятия и вузы города пригласили школьников, чтобы помочь им сделать правильный выбор.

В Омской области набирает обороты профориентационная акция «Неделя без турникетов». Уже более 70 предприятий и организаций региона присоединились к инициативе, стремясь познакомить старшеклассников с различными профессиями и отраслями. Весенний этап акции стартовал две недели назад и продлится до конца апреля.

Участниками традиционно стали крупные промышленные предприятия, среди которых АО «Высокие технологии», АО «Омский завод транспортного машиностроения» и другие.

В этом году список участников расширился за счет образовательных организаций, в том числе Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета, Омского государственного университета путей сообщения, Омского авиационного колледжа им. Н. Е. Жуковского, Омского автотранспортного колледжа.

Активное участие в акции принимают и муниципальные районы Омской области. Здесь для школьников организуются экскурсии в пожарные части Государственной противопожарной службы Главного управления по делам гражданской обороны и ЧС Омской области, филиалы «Россети Сибирь» – «Омскэнерго», комплексные центры социального обслуживания населения, сообщили в пресс-службе Минтруда.

Профориентационная акция «Неделя без турникетов» позволяет старшеклассникам познакомиться с реальной производственной средой, узнать о различных профессиях и перспективах трудоустройства в регионе. Это помогает им сделать осознанный выбор будущей профессии и получить представление о своих возможностях.