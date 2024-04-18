Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

У вагона общественного транспорта разбилось оконное стекло.
В минувший вторник, 16 апреля, на пересечении Багратиона и 4-й Челюскинцев в Омске столкнулись фура и трамвай. Большегруз ударил вагон в бок, отчего у последнего разбилось стекло и осколки полетели в салон.
Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали сегодня в соцсетях. В полиции сообщили, что авария обошлась без пострадавших.
1044
·Происшествия

У вагона общественного транспорта разбилось оконное стекло.
В минувший вторник, 16 апреля, на пересечении Багратиона и 4-й Челюскинцев в Омске столкнулись фура и трамвай. Большегруз ударил вагон в бок, отчего у последнего разбилось стекло и осколки полетели в салон.
Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали сегодня в соцсетях. В полиции сообщили, что авария обошлась без пострадавших.
1044