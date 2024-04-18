Концерт прошел в рамках патриотического марафона «Музыка в цехах». Кроме Александра Маршала сотрудники завода насладились песнями Марко Радиновича.

Концерт прошел в рамках патриотического марафона «Музыка в цехах». Кроме Александра Маршала сотрудники завода насладились песнями Марко Радиновича.

Омсктрансмаш принял эстафету патриотического марафона «Музыка в цехах». Это проект музыкального телеканала RU.TV. Его цель – поддержать музыкой и песнями работников российского ОПК и повысить моральный дух коллективов оборонных предприятий.

Главным идеологом проекта является музыкант Юрий Киселев, который рассказал, что вдохновением для него послужили Леонид Утесов, Лидия Русланова и Клавдия Шульженко. Эти артисты регулярно выступали на фабриках и заводах в годы Великой Отечественной войны.

– Первостепенным для нас было поддержать военных, которые исполняют свой долг перед Родиной в зоне СВО, и мы сделали это. Но не менее важно отдать дань уважения и тем, кто в тылу – работает по две, три смены, чтобы приблизить общую Победу. Таких людей тысячи, и наш марафон «Музыка в цехах» – это поклон каждому из них, – отметил Киселев.

Так, в рамках всероссийского музыкального марафона для работников Омсктрансмаша выступил заслуженный артист России Александр Маршал. Он исполнил свои хиты «Белый пепел», «Орел», «Уходя уходи», «Ливень», «Я русский» и другие.

– Скоро я буду вновь выступать перед нашими ребятами и обязательно передам от заводчан привет. Я считаю своим долгом быть там, где сложно, где люди, не покладая своих сил, трудятся во имя Победы. Я бывший военный. А бывших – не бывает. Я принимал присягу в свое время, и она действует на всю жизнь. Поэтому я здесь и буду продолжать выступать перед бойцами и заводчанами, – высказался Маршал.

Перед работниками завода также выступил известный сербский исполнитель Марко Радинович. Он исполнил свои хиты, в том числе популярную советскую песню «Катюша» в современной аранжировке.

– Я считаю, что такие концерты, как «Музыка в цехах», очень важны. Музыка в цеху должна звучать во все времена. Ведь музыка всегда являлась лекарством. Тем более в цеху, где закаляется сталь! Выступать здесь очень необычно, но я искренне рад, что у меня есть такая возможность. Быть не на какой-то другой сцене, не на красной дорожке, а именно здесь, – говорит Радинович.

Концерт на Омсктрансмаше собрал около тысячи заводчан. Первой автограф артистов получила крановщик мостового крана цеха 115 Надежда Канушина.

– Очень здорово, что прямо здесь, на работе, для нас организовали такой замечательный праздник. C удовольствием подпевала Марко, когда он пел нашу любимую «Катюшу». На концерте Александра Маршала я оказалась впервые и сразу в первом ряду. Это настоящее чудо! Каждая его песня просто за душу берет. Огромное спасибо артистам и организаторам, – поделилась омичка.

Отметим, что в рамках проекта «Музыка в цехах» артисты уже выступили на крупнейших производственных площадках страны: в Санкт-Петербурге, Серпухове, Ижевске, Нижнем Тагиле, Екатеринбурге и Челябинске.