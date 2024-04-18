Уже начиная с пятницы в регионе будет тепло и почти не ожидается дождей.

Уже начиная с пятницы в регионе будет тепло и почти не ожидается дождей.

По данным Обь-Иртышского УГМС, завтра в Омской области будет +14...+19 градусов. Местами температура может понижаться до +9 °, но осадков не ожидается. Скорость ветра составит 6–11 м/с.

Днем в субботу ожидается +17...+22 градуса, местами +9...+14 °. Ветер немного усилится, до 7–12 м/с.

В воскресенье утро будет туманным, а днем возможны кратковременные дожди и гроза. Местами ветер усилится до 17 м/с. Температура воздуха составит +17...+27 °.