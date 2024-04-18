Для ребят уже подготовили вакансии. Им предлагают работу в библиотеках, детских лагерях и на производстве.

Для ребят уже подготовили вакансии. Им предлагают работу в библиотеках, детских лагерях и на производстве.

Этим летом устроиться на подработку смогут около 8 тыс. омских школьников. Для них уже подготовили соответствующее количество вакансий.

Трудовой опыт юные омичи получат на благоустройстве городских и сельских территорий, а также в библиотеках и детских лагерях. Кроме того, подросткам предлагают поработать в производственных отраслях.

– Заинтересованность подростков в трудоустройстве растет с каждым годом. Это связано с тем, что многие из них хотят заработать свои первые деньги и получить опыт работы, – отметила заместитель министра труда и соцразвития Омской области Ирина Варнавская.

Всего на эти цели выделили 44,5 млн рублей. Трудовой сезон начнется 1 июня.