Мужчина оказался рецидивистом, но раньше он только воровал и принимал наркотики.

Мужчина оказался рецидивистом, но раньше он только воровал и принимал наркотики.

Ночью в стену частного дома на улице 22-го Декабря в Омске врезался ВАЗ-212140. На место приехали полицейские и застали за рулем 41-летнего мужчину, неоднократно судимого за кражи и незаконный оборот наркотиков.

Машина оказалась не его, водительских прав у омича тоже не было, зато правоохранители заметили признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования нарушитель отказался. На него составили протокол. «Ниву», которую омич угнал на 1-й Казахстанской, инспекторы поместили на штрафстоянку.

– Задержанный работал в соседней организации и знал, где хранятся ключи от оставленных на ремонт машин. Около 22:00 часов, употребив алкоголь, он решил прокатиться с ветерком по ночному городу, – сообщили в полиции.

В аварии машина получила повреждения левого крыла, фары, бампера и капота. Владелец оценил ущерб в 150 тыс. рублей.

Мировой судья арестовал угонщика на 10 суток за отказ от медосвидетельствования.