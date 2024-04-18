Омск-Информ
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·Общество

На участке от Королева до границы города хотят уложить почти 10 тыс. квадратных метров асфальта.
В Омске начался аварийно-восстановительный ремонт Красноярского тракта. На участке от Королева до границы города хотят уложить почти 10 тыс. квадратных метров асфальта. Полотно будет уложено по всей ширине дороги.
Кроме того, аварийно-восстановительный ремонт пройдет на улицах Бережного, Манякина, Нефтезаводской, 10-й Ремесленной, Ивана Алексеева, Шебалдина, Иртышской набережной и на Лесном проезде.
Для проведения работ было задействовано 37 единиц специализированной техники.
·Общество

На участке от Королева до границы города хотят уложить почти 10 тыс. квадратных метров асфальта.
В Омске начался аварийно-восстановительный ремонт Красноярского тракта. На участке от Королева до границы города хотят уложить почти 10 тыс. квадратных метров асфальта. Полотно будет уложено по всей ширине дороги.
Кроме того, аварийно-восстановительный ремонт пройдет на улицах Бережного, Манякина, Нефтезаводской, 10-й Ремесленной, Ивана Алексеева, Шебалдина, Иртышской набережной и на Лесном проезде.
Для проведения работ было задействовано 37 единиц специализированной техники.