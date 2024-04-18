В расчеты не включались расходы на смену зимней резины на летнюю.

В расчеты не включались расходы на смену зимней резины на летнюю.

Эксперты выяснили, сколько денег омичам придется потратить на подготовку своего авто к летнему сезону. В расчеты не включались расходы на смену зимней резины на летнюю.

За диагностику машины в Омске придется заплатить в среднем 600 рублей. Спрос на такую услугу вырос в 3,5 раза в этом году. Кузовной ремонт, который предусматривает ликвидацию сколов, потертостей и трещин, обойдется в 4 тыс. рублей. Удалить вмятину или закрасить царапину в среднем стоит 500 рублей, выяснили аналитики «Авито».

Не обойдется и без замены расходных материалов. Поменять фильтры и масла в Омске можно за 500 рублей за каждую процедуру. За обновление тормозной жидкости придется выложить 750 рублей, антифриза – 800 рублей, а за заправку кондиционера – от 1 тыс. рублей.

Любителям тонировки придется стать беднее на 1 тыс. рублей, акустики и мультимедиа – еще на 600 руб. за услугу. Полировка обойдется в 2,5 тыс. рублей, химчистка салона – 4 тыс. рублей.

Таким образом, автолюбителям придется потратить порядка 17 тыс. рублей, однако за пакет услуг без полировки, тюнинга и химчистки обойдется дешевле – в 9 тыс. рублей.