За более чем 20-летний период «Авангард» возглавляли разные иностранцы. Настоящего успеха достиг только один, другим везло меньше.

За более чем 20-летний период «Авангард» возглавляли разные иностранцы. Настоящего успеха достиг только один, другим везло меньше.

На днях завершился очередной сезон Континентальной хоккейной лиги. Обладателем Кубка Гагарина стал магнитогорский «Металлург», возглавляемый Андреем Разиным. До этого дважды лучшей командой КХЛ становился ЦСКА Сергея Федорова. А последним иностранным тренером, бравшим Кубок Гагарина, стал Боб Хартли, который ровно 3 года назад привел «Авангард» к заветному трофею.

В этот памятный для омских болельщиков день «Омск-информ» решил вспомнить всех иностранных специалистов, тренировавших в разные годы «Авангард». Проявить себя удалось не всем из них: кто-то объективно не справлялся с задачами, а с кем-то прекращали трудовой договор, пытаясь исправить ситуацию. В этом материале мы попытались объективно оценить предпринимаемые ими усилия.

Иван Глинка

Гражданство: Чехия.

Сезоны в «Авангарде»: 2002/2003.

Первым иностранным тренером в истории омской команды был знаменитый чех Иван Глинка. Одно из его высказываний звучало так: «Я с рождения оптимист. Каждый тренер, по-моему, должен быть оптимистом, иначе он не будет хорошим тренером. Его пессимизм влияет на настроение в команде». Говорил он это, уже состоявшись в профессии. И похоже, именно такая жизненная философия и вела Глинку к немалым достижениям, пришедшимся на его, к сожалению, не слишком долгую жизнь.

Уже в 16 лет он стал игроком основы «Литвинова» – команды из одноименного городка, в котором Иван жил с детства, в 20 – ее капитаном. Правда, не слишком высокий уровень клуба не позволял бороться за высокие места и награды. Не беда: дебютировав в начале 70-х за сборную Чехословакии, талантливый форвард с лихвой компенсировал отсутствие клубных трофеев. Более чем за десятилетие, с 1970 по 1981 год, Глинка и его команда не уходили со льда без наград.

Довелось неунывающему чеху стать и первопроходцем в НХЛ: в 1981 году вместе с защитником Иржи Бублой они стали игроками «Ванкувер Кэнакс». Первый же сезон выдался успешным – канадский клуб дошел до финала Кубка Стэнли, но уступил «Нью-Йорк Айлендерс». Из-за проблем со спиной Глинка отыграл за океаном лишь два сезона из четырех заявленных, после чего перебрался в более комфортный для себя швейцарский «Цуг», а потом и в родной «Литвинов», где и начал тренерскую карьеру, периодически выезжая на лед в качестве игрока.

После недолгого периода работы в немецком «Фрайбурге» Глинке в 1991 году представился шанс стать наставником сборной Чехословакии. Это был первый заход Ивана Глинки на пост, и для затравки он выиграл три бронзовых комплекта: в 1992 году – в олимпийском Альбервиле и на домашнем чемпионате мира, а также на ЧМ-1993 в Германии. А вот Олимпиаду в Лиллехаммере и итальянский чемпионат мира, пришедшиеся на 1994 год, его команда, уже ставшая Чехией, провалила, после чего специалист был уволен. Вернулся в сборную в 1997 году, и следующие два года стали для чехов триумфальными: золото Олимпиады в Нагано (1998) и чемпионата мира в Норвегии (1999).

Возможно, Глинка продолжил бы славную летопись, но в том же 1999-м сам Марио Лемье пригласил его на должность ассистента главного тренера в «Питтсбург Пингвинз». Где, казалось бы, идеальное окружение для благотворной работы. Соотечественники Мартин Страка, Роман Шимичек, Йозеф Мелихар, Роберт Ланг, Милан Крафт, Ян Грдина и… да – Яромир Ягр. Два года спустя Глинка стал главным тренером «пингвинов» и таким образом вновь вошел в историю НХЛ: если 20 лет назад он был первым чехом-игроком, то теперь оказался среди первых тренеров-европейцев в Лиге, наряду с финном Алпо Сухоненом из «Чикаго Блэкхокс». Увы, больших успехов за океаном не случилось: Лемье сетовал, что Глинка за пару лет так и не подучил английский, а с Ягром, под которого специалиста и приглашали, и вовсе случился затяжной конфликт. После всего четырех матчей в сезоне-2001/2002 чех ушел в отставку.

Осенью 2002 года в его жизни появился Омск. Для Глинки город был в некотором смысле родным: он признавался, что здесь в годы Гражданской войны в 1918 году, в составе Чехословацкого корпуса, находился его дед. Ну а за «Авангард» тогда также выступали его соотечественники Павел Патера, Томаш Власак, Павел Прохазка. С ними отношения сложились лучше, чем с Ягром. Особенно удавались «ястребам» домашние матчи. С сентября 2002 года по февраль 2003 года омичи за 20 игр одержали 16 побед в основное время, две в овертаймах и дважды сыграли вничью. А что же сам сезон? Если говорить объективно, он оказался безрезультатным, однако и провальным не был. В регулярном чемпионате «Авангард» занял второе место, а в первом раунде плей-офф прошел московское «Динамо». Кстати, Глинка и здесь сумел отличиться – он стал первым тренером, которому удалось вытянуть серию с 0:2. Правда, в полуфинале омичи проиграли череповецкой «Северстали», а в серии за третье место – тольяттинской «Ладе». Второй подряд сезон на четвертом месте не устроил импульсивное клубное руководство, и в мае 2003 года, после беседы с генеральным менеджером «Авангарда» Анатолием Бардиным, стало известно, что контракт продлен не будет.

Глинка снова не расстроился. Как и после «Питтсбурга», и ряда других отставок и неудач. Они – непременные спутники тренерской работы, а он не просто профессионал в своем деле, но и оптимист. Да и родные обрадовались: как-никак несколько лет почти не виделись, пока пан Иван колесил по заграничным командировкам. Пришло время возвращаться в родную Чехию: на горизонте виднелся третий заход на пост наставника национальной команды. Глинке поручили подготовить сборную к Кубку мира в Канаде осенью 2004 года. Возможно, это был бы еще один яркий эпизод в карьере, однако все пошло не по плану. За две недели до старта Кубка мира, 16 августа 2004 года, Иван Глинка ехал на автомобиле домой. Он был в приподнятом настроении, потому что возвращался с церемонии вручения ему премии «Золотая клюшка». На повороте он столкнулся лоб в лоб с грузовиком. Трагедия произошло в Чехии, неподалеку от Карловых Вар. Пожалуй, впервые позитивный жизненный настрой оказался бессилен. Через три часа 54-летний тренер скончался в больнице.

Иван Глинка еще при жизни был включен в Зал славы ИИХФ, а после его гибели имя знаменитого специалиста носит ежегодный предсезонный турнир юношеских команд, а также спорткомплекс в родном Литвинове.

Уэйн Флеминг

Гражданство: Канада.

Сезоны в «Авангарде»: 2008/2009.

После ухода Ивана Глинки «Авангард» 5 лет не приглашал иностранных тренеров. А потом замахнулся на именитого специалиста из Канады Уэйна Флеминга.

Не сумев стать классным хоккеистом, канадец решил попробовать свои силы в тренерском деле. Начал с ассистентской должности в команде Университета Манитобы и постепенно дорос до сборной Канады. На Олимпиаде-1992 в Альбервиле команда завоевала серебро. После, в 90-х, он работал главным тренером в Европе: «Лександ» (Швеция), «Клотен» (Швейцария), «Ландсхут» (Германия). Потом была карьера ассистента в командах НХЛ – «Нью-Йорк Айлендерс», «Финикс Койотс» и «Филадельфия Флайерс». Возвращался и в родную сборную, где был и главным тренером на неудачных для Канады чемпионатах мира 2001 и 2002 годов, и ассистентом на чемпионате мира-2004 и Кубке мира-2004 (том самом, в котором не довелось поучаствовать Ивану Глинке).

В общем, изрядно набравшись опыта, канадский специалист оказался в Омске. Шла осень 2008 года. И вот тут-то и выяснилось, что даже профессиональный специалист не всегда в силах вытянуть неудачно складывающуюся ситуацию. «Авангард» изрядно штормило, а 13 октября 2008 года грянула настоящая трагедия, когда во время матча с чеховским «Витязем» потерял сознание, а затем умер один из наиболее перспективных омских игроков последних лет Алексей Черепанов. Команда с верхних строчек начала погружаться под кубковую восьмерку, и тенденций к улучшению не наблюдалось. Первым звоночком для Флеминга вновь стал «Витязь». На этот раз в домашнем матче 11 января 2009 года при счете 0:1 в раздевалку после второго периода вошел всесильный генменеджер Анатолий Бардин и объявил специалисту, что он не работает оставшуюся часть игры, а его место займет ассистент – Игорь Никитин.

– Но мы не увольняем вас, – уточнил Бардин. – Что ж, это что-то новенькое, – с вызовом ответил Флеминг. После чего быстро собрался и ушел.

Тот матч «Авангард» выиграл в овертайме – 2:1. Тогда же и пошли новости о том, что канадца в клубе скоро не будет. До конца месяца он еще доработал и в последний день января получил расчет.

В Омске яркий теоретик выглядел потерянным. В качестве причин его неудач называли и языковой барьер, и трагедию с Черепановым, и проблемы с другими игроками, типа вратаря Джона Грэма, которого вызволяли из вытрезвителя. Но была и еще одна большая проблема: Уэйн Флеминг страдал от опухоли мозга. Поэтому комплекс проблем оказался непреодолим.

После «Авангарда» работал ассистентом в «Эдмонтон Ойлерз» и «Тампа Бэй Лайтнингс». Справиться с тяжелой болезнью не удалось – 62-летний специалист ушел из жизни 26 марта 2013 года.

Раймо Сумманен

Гражданство: Финляндия.

Сезоны в «Авангарде»: 2010/2011, 2011/2012, 2014/2015.

«Никогда не продавайте свою душу», – сказал он своей новой команде весной 2010 года. К тому моменту весь регулярный чемпионат «Авангардом» руководил Игорь Никитин, причем именно в статусе главного тренера, что, как знают омские болельщики, ему удавалось нечасто. Но перед плей-офф, когда команда чуть-чуть юркнула вниз в таблице, клубный менеджмент начал опасаться, что рука молодого наставника дрогнет. Надо кого-то построже. Так выбор пал на Сумманена.

В швейцарском «Рапперсвиле», где финн трудился прежде, он перебрал со строгостью и перед уходом разругался почти со всем составом и подрался с 65-летним врачом команды. Ну а в Омске весной 2010-го, после того как «Авангард» проиграл всухую первый раунд плей-офф «Нефтехимику», горячий финский парень выдохнул и начал отстраивать команду. У него получилось здорово, и к концу регулярного чемпионата в 2011 году «Авангард» выдал серию из 19 побед подряд и по праву выиграл гладкое первенство. Но, видимо, сработала примета, что обладатель Кубка континента не выигрывает Кубок Гагарина. Сначала на его пути вновь возникло татарстанское дежавю. «Нефтехимик», попавшийся в первом раунде, никак не хотел сдаваться и капитулировал лишь в седьмом матче. Затем последовала еще одна тяжелейшая семиматчевая серия с магнитогорским «Металлургом». Она стоила сил команде и нервов как тренеру, так и клубному руководству. И перед решающим поединком заводного финна отстранили, заменив на уже привычного Никитина. «Авангард» вылетел, а Сумманена уволили.

Тогда вряд ли кто-то думал, что история еще не закончена. Но в декабре того же года Раймо вновь оказался на тренерском мостике «Авангарда» – клубным боссам надоела скучная оборонительная игра (об этом – дальше). И вот этот не слишком длинный отрезок едва не стал звездным часом для финна и команды. Обретя крепость, «Авангард» дошел до плей-офф, где вовсе преобразился. Куда-то ушли изнурительные максимальные серии, соперников омичи отщелкивали в четырех-пяти встречах: «Амур» (4:0), магнитогорский «Металлург» (4:1), «Трактор» (4:1). Кажущиеся легкость и неиссякаемый запас прочности внушали оптимизм.

Поначалу казалось, что по такой же схеме завершится и финальное противостояние с московским «Динамо». При в целом равной игре омичи вышли вперед в серии – 3:1. Еще одна победа – и вот он, Кубок Гагарина. То, ради чего действительно стоило вернуться. Но то ли мандраж от близкого триумфа сказался, то ли москвичи решили, что сдаваться рано, то ли… Разговоров о том чемпионстве, его честности и прочих характеристиках было много. Возможно, где-то на кухнях они раздаются до сих пор. 25 апреля 2012 года на льду «Арены Омск» победу праздновало «Динамо» под оглушительный свист трибун и летящие в чемпионов монеты.

Сумманен в межсезонье неожиданно покинул «Авангард».

Но два года спустя оказалось, что возможно и третье пришествие. Финн, несмотря на некоторое свое сумасбродство, омским болельщикам полюбился. Поэтому клубный менеджмент, который тогда олицетворял собой экс-функционер КХЛ Владимир Шалаев, решил заработать себе дополнительных баллов у аудитории. В сезоне-2014/2015 «Авангард» под руководством финского специалиста стабильно провел регулярку, а плей-офф вновь начался с максимума игр в серии – такова была цена победы над «Барысом». Еще сильнее она возросла во втором раунде, обернувшись эпидемией травм ряда игроков. Обессиленный «Авангард» стал легкой добычей для «Ак Барса». Контракт с финном не продлили, а Шалаев на итоговой пресс-конференции, вооружившись разнообразными графиками, показал слабость «Авангарда» в различных компонентах и попенял на то, что Сумманен часть своих обещаний по игре и развитию команды не выполнил.

На этом история взаимоотношений Раймо Сумманена и «Авангарда» закончилась. После Омска он работал ассистентом в финском «Эспоо» и словацком «Зволене». Был и главным тренером – в «Олимпии» из Любляны, с которой в апреле 2021 года выиграл чемпионат Альпийской хоккейной лиги, где выступали также клубы из Австрии и Италии. В ноябре того же года перешел в австрийский «Блэк Вингз Линц». Этот клуб был последним местом работы финна на сегодня. Оттуда его уволили в феврале 2022 года.

Ростислав Чада

Гражданство: Чехия

Сезоны в «Авангарде»: 2011/2012.

«Просто, быстро, агрессивно». Примерно так объяснял свой тренерский принцип 57-летний специалист едва ли не на каждой пресс-конференции. В действительности же к агрессии в атаке его подопечные не тяготели. Прагматик Ростислав Чада прививал «ястребам» оборонительный хоккей, который никогда не вязался с исторически присущим омскому клубу игровым стилем.

Такая игра не нравилась ни болельщикам, ни руководству клуба. И тем не менее «Авангард», благодаря отменной игре в обороне, стабильно набирал очки и шел в лидерах конференции. Но даже это не стало гарантией продолжения трудовых отношений с чешским специалистом. 12 декабря 2011 года Чаду отправили в отставку. Вместе с ним уволен был и весь тренерский штаб, в который входил и его старожил Игорь Никитин. Ну а заменил Чаду как раз Сумманен.

И вот здесь хочется сказать пару слов в защиту чешского специалиста. Навыки обороны, привитые Ростиславом Чадой, оказались бесценными в плей-офф, в котором, как мы помним, до счастья оставалось так мало. Основательная функциональная подготовка, заложенная в межсезонье, позволила «Авангарду» зайти так далеко в играх на вылет впервые с 2006 года. По ходу всего плей-офф-2012 специалисты хвалили действия «Авангарда» в обороне, даже Александр Кожевников, который к «Авангарду» не всегда бывал настроен позитивно. Поэтому автор этих строк берет на себя смелость заявить: за тот классный плей-офф можно сказать спасибо и Чаде.

Ну а что же Сумманен, просто воспользовался готовенькими наработками? Разумеется, нет. Он провел грамотную работу, усилив нужные ему на тот момент настройки, сумев при этом не разрушить целое. Но все же вспомните игры плей-офф, когда предсезонную подготовку вел его штаб. Они проходили гораздо тяжелее, чем весной 2012 года. Не исключено, что на это влияет именно разный характер предсезонки. Впрочем, то, что все это лишь домыслы и совпадения, тоже не исключено.

После «Авангарда» Ростислав Чада работал в братиславском «Словане», чешском «Били Тигржи», словацком «Кошице», швейцарской «Амбри-Пиотте». Последним его местом работы была «Братислава Кэпиталз» – этот словацкий клуб специалист покинул 29 ноября 2020 года.

Петри Матикайнен

Гражданство: Финляндия.

Сезоны в «Авангарде»: 2012/2013, 2013/2014.

После внезапного демарша Раймо Сумманена в разгар межсезонья-2012 руководство «Авангарда» экстренно озаботилось поиском нового наставника для команды. Через некоторое время среди претендентов начало мелькать имя главного тренера финского «ХИФКа» Петри Матикайнена. Аналогий с еще недавно возглавлявшим команду Сумманеном было не избежать. Вскоре в прессе стали всплывать истории о том, как во время работы в Финляндии Петри однажды распилил в раздевалке стол бензопилой, пытаясь таким образом мотивировать своих игроков. Неужто еще один хоккейный сумасброд?

Позднее, уже проведя более полугода в Омске, он тот эпизод вспоминал с улыбкой. Подробностей не раскрывал, но признавался, что счастлив тому, что в «Авангарде» такие способы ему не нужны. Впрочем, до весны было еще далеко…

Но давайте не забегать вперед. Возглавив «Авангард» в июле 2012 года, специалист начал готовить команду к сезону. Открывался он принципиальным матчем с московским «Динамо»: еще свежи были воспоминания от ушедшего весной из-под носа чемпионства. Омичи уступили по буллитам, но уже через день подняли себе настроение победой над СКА в Санкт-Петербурге. А в середине месяца произошел провал: с 15 по 17 сентября «Авангард» дома уступил 2:6 «Нефтехимику» и 0:5 «Ак Барсу», устроившись в сумме на 2:11. После этого случилось еще три поражения, и «Авангард» моментально рухнул в подвал турнирной таблицы. Петри выглядел растерянным, но все же сумел стабилизировать обстановку. В дальнейшем «Авангард» по большей части выигрывал. К тому же к осени 2012-го в НХЛ грянул локаут, и состав «ястребов» пополнили воспитанник омского хоккея защитник Никита Никитин и белорусский форвард Сергей Костицын, которые быстро влились в команду и добавили ей мощи. Да и вообще КХЛ в те месяцы была крутейшей лигой, в которой играли Александр Овечкин, Евгений Малкин, Илья Ковальчук и еще ряд высококлассных российских и зарубежных хоккеистов, нуждавшихся на тот момент в «подработке».

Локаут подошел к концу в начале 2013-го. Варяги начали возвращаться в НХЛ, ну а в России постепенно готовились к плей-офф. «Авангарду», подошедшему к финишу на второй строчке, выпала «Сибирь», а Матикайнену – противостояние с бывшим партнером по австрийскому «Клагенфурту» Дмитрием Квартальновым. Омичи разгромили соседей в первом матче 5:0 и, казалось, обозначили статус фаворита. Но новосибирцев этот натиск не смутил, и они вцепились в «ястребов» мертвой хваткой. Из этой потасовки «Авангард» не без труда выбрался лишь после седьмого матча. «Петри, good luck!», – искренне пожелал Квартальнов, не подозревая, что лимит удачи его старый знакомый исчерпал.

Следующим соперником был «Трактор». Остряки даже перефразировали старую песенку: «Прокати, нас, Петруша, на «Тракторе»… Трудности с «Сибирью» связывали с особенностями физической нагрузки: мол, это только пока двигаются игроки тяжело, ничего – к финалу конференции побегут. А вот наставник «Трактора» и творец «золотого» успеха «Авангарда» в 2004 году Валерий Белоусов, похоже, со своим штабом подготовку рассчитал иначе. 0:5, 0:3, 0:3 – это результаты первых трех матчей с Челябинском. Затем последовала единственная победа 3:1 и единственные три шайбы, заброшенные в той серии. Проиграв 0:4 в следующем матче, «Авангард» покинул плей-офф. А «Трактор» дошел до финала, где проиграл московскому «Динамо».

Матикайнен сохранил свой пост. Правда, новый сезон стартовал с оглушительного домашнего поражения от СКА – 1:5. Это было 6 сентября 2013 года, а впереди еще были 15-е и 17-е. Если вы внимательно читали, то помните, что ровно за год до этого «Авангард» дважды чувствительно проиграл. В этот раз произошло то же самое: 15 сентября – 0:6 от «Ак Барса», 17 сентября – 2:5 от «Барыса». Если бы еще и соперники совпали, вообще получилось бы бинго. Повторных 2:11, да еще и день в день, руководство клуба уже не потерпело и расторгло контракт со специалистом.

После «Авангарда» Матикайнен работал в австрийском «Граце 99», словацком «Словане», финском «Пеликанс» и австрийском «Клагенфурте», с которым в 2021 году выигрывал чемпионат австрийской Ice Hockey League, где кроме австрийских команд выступали клубы из Венгрии, Словакии и Италии. Последним местом работы финна был швейцарский «Биль»: от обязанностей главного тренера он освобожден 25 февраля.

Милош Ржига

Гражданство: Чехия.

Сезоны в «Авангарде»: 2013/2014.

Яркий седовласый чех за пару лет до этого создал команду-открытие плей-офф-2011 – мытищинский «Атлант». Подмосковный клуб смел на пути к Кубку Гагарина СКА и «Локомотив», но споткнулся лишь на «Салавате Юлаеве» в финале. Ну а осенью 2013 года Милош Ржига был призван воскресить «Авангард» после ухода Матикайнена. Игроки встретили нового наставника угрюмыми взорами. Как позже признавался специалист, еще никогда до этого он не принимал столь неготовую команду, в которой никто ни с кем не дружил.

Ничего, решил пан Милош, я быстро приведу их в чувство. Вот только атмосфера безысходности и пораженчества, похоже, не ошиблась дверью, а попала по адресу. Несмотря на усилия чеха, лучше игра не становилась. Команда продолжала пропускать оптовыми партиями, редко уходя со льда без необходимого минимума в четыре пропущенные шайбы. Разумеется, случались и просветления. Но в целом «Авангард» все чаще и чаще проигрывал, невзирая на тщательные вбросы Ржиги через СМИ о том, что ему нужны ребята, голодные до побед. У его ребят, похоже, приключилось какое-то коллективное несварение, из-за которого они не чувствовали ни голода, ни пресыщенности. Лишь безразличие. По мере того как «Авангард» все глубже проваливался на места ниже восьмого, лицо Ржиги на тренерской скамейке становилось все более задумчивым и горестным. От былого пышущего эмоциями специалиста не осталось и следа.

В общем, еще один случай, когда даже квалифицированному специалисту не удалось разгрести завалы. Тот «Авангард» спасти было трудно. Впервые за долгие годы омская команда не попала в плей-офф. А Ржига 11 марта 2014 года расторг контракт с клубом.

Своей харизмой и эмоциональностью чех сумел завоевать любовь болельщиков, а своей яркой внешностью наверняка и болельщиц. Была в биографии пана Милоша и любопытная история. Его подозревали в любовной связи с женой хоккеиста Ярослава Обшута, с которым он в свое время работал в «Спартаке» и «Атланте». Его видели выходящим из дома супругов в словацком Зволене. Ярослава дома не было, а вот Милоша провожала очень довольная Соня Обшут. Оба любовную связь отрицали. Правда, Ярослав проговорился журналистам, что брак идет к концу.

После «Авангарда» Ржига какое-то время поработал на родине в «Пардубице», а с 2015 по 2018 год возглавлял «Слован» в КХЛ, когда и всплыла история с четой Обшут. В 2018-м стал главным тренером сборной Чехии, с которой на чемпионате мира в 2019 году уступил россиянам по буллитам и не сумел завоевать медали.

Все могло бы еще сложиться. Но, увы, специалист в 2020-м не избежал встречи с коронавирусом. Инфекция спровоцировала осложнения, в результате которых 31 августа 2020 года Милош Ржига ушел из жизни, ему был 61 год.

Андрей Скабелка

Гражданство: Беларусь.

Сезоны в «Авангарде»: 2017/2018.

Формально специалиста из Белоруссии можно считать иностранным тренером. Он появился в «Авангарде» весной 2017 года. Нужна была замена ушедшему Федору Канарейкину, у которого были серьезные проблемы со здоровьем. Скабелка запомнился отличной работой с новосибирской «Сибирью» в 2015 году, когда его команда дошла до финала Восточной конференции. От этого отталкивался и клубный менеджмент поздней эпохи Шалаевых, приглашая специалиста на должность главного тренера.

Увы, возникла ситуация, когда уровень тренера не слишком соответствует уровню команды. Есть наставники, которые помогают середнячкам немного преодолеть свой статус и прыгнуть выше головы. Такое порой удавалось Андрею Назарову в «Северстали», либо «Донбассе», однако в СКА он растворился. В той же «Сибири» подобные фокусы удавались уже упоминавшемуся Дмитрию Квартальнову, в ЦСКА он тоже не затерялся, хотя ничего с ним так и не выиграл. Скабелка же не сумел дать чего-то большего «Авангарду» – клубу, чьи амбиции всегда выше банального выхода в плей-офф. Финал конференции – программа минимум.

В итоге белорусский тренер не сумел снискать в команде авторитета, хотя налаживать его пытался строго. Поддерживали его немногие. В их числе – его соотечественник Андрей Стась. Сообщалось, что одним из поводов для отставки Скабелки стал конфликт с защитником Максимом Чудиновым, которого тренер обвинил в трусости. Это стало причиной для похода к клубному руководству группы из 16 игроков с просьбой об увольнении белорусского специалиста. Неудивительно, что на своем посту наставник продержался недолго, не проработав даже 2017 год – его уволили 29 декабря. Конфликт с Чудиновым произошел за день до этого.

Скабелку сменил Герман Титов. Команда отчаянно балансировала на грани кубковой восьмерки и сумела-таки вскочить в уезжающий вагон, но выбыла в первом раунде, в котором встретилась с «Салаватом Юлаевым».

Скабелка после Омска работал в «Барысе» и сборной Казахстана в 2018–2020 годах. Затем на сезон возглавлял ярославский «Локомотив», а после него возвращался в казахстанский клуб и сборную. Оттуда он был уволен в октябре 2023 года. В марте этого года фигурировал в числе кандидатов на пост главного тренера «Сибири».

Боб Хартли

Гражданство: Канада.

Сезоны в «Авангарде»: 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022.

Когда в 2018 году тогдашний президент «Авангарда» Максим Сушинский сказал ему, что, возможно, придется провести будущий сезон в Балашихе, новый главный тренер «ястребов» не расстроился:

– Ничего, мы же потом приедем с Кубком сюда.

Этого человека звали Боб Хартли. Позже канадец расскажет, что, уже став тренером, он всюду приходил за победой. Хотя поначалу у него таких огромных амбиций не было. Боб с 18 лет работал на бумажной фабрике в канадском городке Хоксбери, где отработали четыре поколения семьи Хартли. Вообще-то он собирался стать педагогом и, пока учился в школе, летом подрабатывал учителем для умственно отсталых ребятишек. Но смерть отца все изменила. Бобу пришлось пойти работать на ту самую фабрику. А периодически он поигрывал вратарем на любительском уровне.

Однако желание учить у парня не пропало. Через некоторое время у него родился сын, вдобавок к дочке-фигуристке. Сына отец тоже начал привлекать к тренировкам и рассчитывал, когда он подрастет, отдать его в хоккейную школу. Но сам по-прежнему даже не думал, что когда-то станет тренером. Вмешался случай: однажды во время одного из тренировочных лагерей Бобу Хартли предложили стать тренером вратарей юниорской любительской команды. Постепенно дорос до главного, и механизм понемногу закрутился.

После чемпионства с коллективом из родного Хоксбери на самородка обратили внимание представители команды «Лаваль Титан» из Юниорской хоккейной лиги Квебека. За два сезона там он выиграл главный трофей Лиги – Президентский кубок. Затем в карьере Боба появилась АХЛ – «Херши Беарс», с которой Хартли в 1997 году выиграл Кубок Колдера. И вновь его приметили из вышестоящей лиги и пригласили работать в «Колорадо Эвеланш». На третий сезон своей работы там Хартли достиг, пожалуй, пика успеха в международном хоккее – выиграл Кубок Стэнли и привез его в родной Хоксбери.

После в карьере Хартли была «Атланта Трэшерз», в которой он пересекся с молодым форвардом Ильей Ковальчуком. Тренер и игрок быстро нашли общий язык, во многом благодаря работе с Хартли Ковальчук, которому еще только предстояло стать звездой хоккея, выиграл одну из самых престижных наград НХЛ «Морис Ришар Трофи» в 2004 году.

Они не думали тогда, что спустя почти 20 лет встретятся снова.

В «Авангарде», напомним, Хартли оказался в 2018 году. Сложный сезон для омичей, проведенный в Балашихе, едва не завершился триумфом нового наставника. «Авангард» впервые за семь лет вышел в финал Кубка Гагарина, но там «ястребов» в четырех встречах «съел» прагматичный ЦСКА Игоря Никитина. В следующем сезоне «Авангард» выбыл из плей-офф в первом же раунде, проиграв «Салавату Юлаеву». А вскоре розыгрыш прервали из-за пандемии коронавируса.

Состав, оказавшийся «золотым», подбирался тщательно. Старый знакомый Хартли Ковальчук появился в нем в декабре 2020 года. Он, а также Сергей Толчинский, Шимон Грубец, Дамир Шарипзянов, Рид Буше, Оливер Каски и ряд других игроков стали олицетворением той команды. Болельщики, наверное, до сих пор с трепетом вспоминают концовку шестого матча, когда Шарипзянов вместе с Корбэном Найтом и Алексеем Береглазовым обороняли владения Грубеца, принимая летящие в них шайбы армейцев. Через некоторое время эти кажущиеся вечностью минуты истекли, и «Авангард» впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина.

И да, Хартли сдержал свое обещание: чемпионы привезли долгожданный трофей в Омск. До открытия новой арены оставалось еще более года. Побывать на ней в качестве наставника «ястребов» Хартли не успел, но побывал в качестве почетного гостя. В «Авангарде» он отработал постчемпионский сезон, после чего покинул клуб – очень хотелось быть поближе к семье.

Осенью 2022 года Хартли стал консультантом академии «Авангарда». В настоящее время специалист не занят на тренерской работе.

Вот такие тренеры-легионеры в разные годы возглавляли «Авангард». Что касается текущего тренерского штаба Сергея Звягина, то в него входит лишь один иностранный специалист – старший тренер Андрей Подконицки, представляющий Словакию.