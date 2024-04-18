Омск-Информ
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·Общество

Летняя жара сменится резким похолоданием.
В предстоящие выходные в Омской области ожидается летняя погода. Столбик термометра поднимется до +25 градусов. Также ожидаются дожди.
Однако уже со вторника, 24 апреля, в регионе начнет холодать. Согласно данным открытых интернет-источников, днем воздух не прогреется выше +1 градуса. А по ночам столбик термометра и вовсе будет опускаться до – 5 °.
Осадков на следующей неделе не прогнозируется, однако на улице будет пасмурно.
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·Общество

Летняя жара сменится резким похолоданием.
В предстоящие выходные в Омской области ожидается летняя погода. Столбик термометра поднимется до +25 градусов. Также ожидаются дожди.
Однако уже со вторника, 24 апреля, в регионе начнет холодать. Согласно данным открытых интернет-источников, днем воздух не прогреется выше +1 градуса. А по ночам столбик термометра и вовсе будет опускаться до – 5 °.
Осадков на следующей неделе не прогнозируется, однако на улице будет пасмурно.
1254