Его обвиняют в крупном мошенничестве и могут отправить в колонию на 10 лет.

Его обвиняют в крупном мошенничестве и могут отправить в колонию на 10 лет.

Оренбургская прокуратура утвердила заключение в отношении жителя Омска. Мужчину обвиняют в совершении мошенничества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения.

Омич руководил строительной организации и заключил с гимназией № 2 в Оренбурге контракт на ремонт кровли спортзала. По версии следствия, подрядчик не выполнил оговоренный перечень работ и похитил более 2,4 млн рублей, которые принадлежали гимназии.

Уголовное дело направили в суд. Ему грозит лишение свободы на срок до 10 лет.