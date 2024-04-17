Люди в камуфляже появились там из-за конфликта одного из родителей с охранником.

Люди в камуфляже появились там из-за конфликта одного из родителей с охранником.

Сегодня в омский лицей № 149 прямо посреди учебного дня нагрянул ОМОН. Происходящее запечатлели на видео и выложили его в соцсети ученики.

Как сообщили в пресс-службе омской полиции, в учебном заведении произошел словесный конфликт между охранником и родителем одного из учеников. Кто-то нажал тревожную кнопку. В результате на место выехал наряд Росгвардии.

В обстоятельствах конфликта разбираются правоохранители.