Омск-Информ
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·Общество

Дорога Омск – Тара – Кольтюгино требует ремонта, но местные чиновники никак не решали проблему. Пришлось вмешаться прокуратуре.

В Тарском районе прокуратура заинтересовалась состоянием автомобильной дороги Омск – Тара – Кольтюгино. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, на участке дороги протяженностью 12 км имеются многочисленные повреждения.

Из-за этого руководителю КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» внесли представление. Кроме того, надзорное ведомство направило в суд иск с требованием признать бездействие организации и обязать отремонтировать дорогу.

Суд полностью встал на сторону прокуратуры. Исполнение судебного решения контролирует ведомство.

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·Общество

Дорога Омск – Тара – Кольтюгино требует ремонта, но местные чиновники никак не решали проблему. Пришлось вмешаться прокуратуре.

В Тарском районе прокуратура заинтересовалась состоянием автомобильной дороги Омск – Тара – Кольтюгино. Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, на участке дороги протяженностью 12 км имеются многочисленные повреждения.

Из-за этого руководителю КУ ОО «Управление дорожного хозяйства Омской области» внесли представление. Кроме того, надзорное ведомство направило в суд иск с требованием признать бездействие организации и обязать отремонтировать дорогу.

Суд полностью встал на сторону прокуратуры. Исполнение судебного решения контролирует ведомство.

1492