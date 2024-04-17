Омск-Информ
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·Происшествия

16-летние мотоциклисты устроили опасные трюки. Это настораживало местных жителей. В проблему пришлось вмешаться стражам порядка.

В Омском районе в Госавтоинспекцию обратилась одна из местных жительниц. Женщина пожаловалась на двух подростков, которые катались на мотоциклах. Своим развлечением они доставляли неудобства сельчанам. Кроме того, парни выполняли опасные трюки.

– Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили двоих подростков на мотоцикле и мопеде. Обоим по 16 лет, права управления транспортными средствами не имеют, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В отношении юных мотоциклистов стражи порядка возбудили административные делопроизводства. Родителям школьников придется выплатить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Также с подростками проведут профилактическую беседу.

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·Происшествия

16-летние мотоциклисты устроили опасные трюки. Это настораживало местных жителей. В проблему пришлось вмешаться стражам порядка.

В Омском районе в Госавтоинспекцию обратилась одна из местных жительниц. Женщина пожаловалась на двух подростков, которые катались на мотоциклах. Своим развлечением они доставляли неудобства сельчанам. Кроме того, парни выполняли опасные трюки.

– Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили двоих подростков на мотоцикле и мопеде. Обоим по 16 лет, права управления транспортными средствами не имеют, – рассказали в пресс-службе УМВД России по Омской области.

В отношении юных мотоциклистов стражи порядка возбудили административные делопроизводства. Родителям школьников придется выплатить штраф в размере от 5 тыс. до 15 тыс. рублей. Также с подростками проведут профилактическую беседу.

2068