Дело той самой жительницы райцентра Одесское, которую долго не могли найти, передают в суд.

Дело той самой жительницы райцентра Одесское, которую долго не могли найти, передают в суд.

Заместитель прокурора Омской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу 33-летней жительницы райцентра Одесское. Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 30 ст. 106 УК РФ («Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка»). Случай, который произошел в прошлом году, всколыхнул всю Омскую область. 25 сентября в парке отдыха «Семейный», который находится в Одесском, местная жительница, которая шла по лесопосадке на работу, нашла новорожденного младенца, который лежал на земле без одежды. Женщина согрела ребенка и вызвала экстренные службы.

Долгое время правоохранители не могли найти мать, бросившую ребенка. Но кропотливая работа принесла свои результаты.

– Следователи и сотрудники полиции получили свыше 600 биологических образцов, провели более 200 молекулярно-генетических экспертиз, которые позволили установить родство обвиняемой с новорожденным, – сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Как оказалось, непутевой мамаше, которая уже воспитывает 2-летнюю дочь, не нужен был второй ребенок. О ее беременности никто не знал, включая родственников и любовника, который живет отдельно. Роды наступили внезапно во время прогулки в парке, где сельчанка и решила оставить младенца.

Мальчика передали на воспитание в приемную семью. Уголовное дело направлено в Одесский районный суд.