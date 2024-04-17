Целью проекта является привлечение женщин на работу водителями такси.
В Омске появились такси с необычным брендированием. Федеральная сеть автопарков «Ё-такси» начала наклеивать на свои автомобили наклейки с персонажами, которые призывают воплощать свои мечты. Целью проекта является привлечение женщин на работу водителями такси.
– Мы считаем, что водителем такси может быть любой человек – у этой профессии нет пола. Сейчас в нашей сети таксопарков мы наблюдаем рост числа женщин-водителей, при этом небольшой процент женщин среди водителей-арендаторов наших автомобилей присутствовал всегда. Этим проектом мы хотим поддержать и наших активных водителей, и потенциальных, кто только задумывается о работе в такси, – рассказал операционный директор сети таксопарков «Ё-такси» Владислав Брюховских.
Подобные машины уже можно встретить на улицах Омска, Екатеринбурга, Тюмени, Томска, Новосибирска и Красноярска.