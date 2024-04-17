Омск-Информ
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·Происшествия

Девочка решила перебежать дорогу в неустановленном месте и попала под машину.
Вчера вечером на улице Блюхера недалеко от пересечения с улицей Химиков произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 32-летний водитель за рулем «Сузуки-Гранд-Витара» сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
В результате аварии пришлось госпитализировать 12-летнюю девочку.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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·Происшествия

Девочка решила перебежать дорогу в неустановленном месте и попала под машину.
Вчера вечером на улице Блюхера недалеко от пересечения с улицей Химиков произошло ДТП. Как рассказали в ГИБДД, 32-летний водитель за рулем «Сузуки-Гранд-Витара» сбил пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.
В результате аварии пришлось госпитализировать 12-летнюю девочку.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
1335