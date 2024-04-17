Мужчина не хотел забирать чужую машину. Он просто решил покататься. Но на пути встретились сотрудники ГИБДД.

Мужчина не хотел забирать чужую машину. Он просто решил покататься. Но на пути встретились сотрудники ГИБДД.

В одну из автомастерских Кировского округа пригнали дорогой «Ягуар» на перетяжку деталей салона.

Но в мастерской оказался работник, который решил покататься на чужой машине и похвастаться перед друзьями. Приятели восхитились, выпили, а потом решили вернуть машину.

Но выпивший автослесарь не стал садиться за руль. Он позвал трезвого приятеля, а сам сел на пассажирское сиденье. Но на улице Ватутина машину остановили сотрудники ДПС.

Стражи порядка «пробили» хозяина иномарки, позвали его на место. Мужчина очень удивился, увидев свою машину там, где ее не оставлял, а на пассажирском сиденье – автослесаря.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области, на работника мастерской завели уголовное дело за угон.