Повара заведения использовали строительные шпатели вместо кухонного инвентаря. Это лишь малая часть обнаруженных нарушений.

Повара заведения использовали строительные шпатели вместо кухонного инвентаря. Это лишь малая часть обнаруженных нарушений.

В региональном Роспотребнадзоре рассказали подробности о закрытии ресторана самообслуживания «Солнечный день и мама Маргарита» на улице Ленина. В декабре в ведомство поступила информация из Станции медицинской помощи о случаях выявления кишечной инфекции у нескольких омичей, которые посещали заведение.

Роспотребнадзор провел проверку ресторана и выявил нарушение санитарных норм и правил. Персонал столовой не имел медосмотра и гигиенической аттестации, в заведении нарушали температурный режим хранения блюд, а посуда и инвентарь были в жиру и грязи. Из-за недостатка инвентаря повара пользовались строительным шпателем, а часть продуктов и вовсе хранили на полу. Это лишь малая часть обнаруженных нарушений.

– По результатам испытаний в одном из 20 исследованных смывов (комбайн для овощей) обнаружены бактерии группы кишечных палочек (Enterobacter cloacae), – отметили в ведомстве.

Ведомство обратилось в суд, который постановил временно приостановить деятельность заведения.