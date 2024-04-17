За 1,5 года спрос на программистов из региона вырос почти в 2 раза.

За 1,5 года спрос на программистов из региона вырос почти в 2 раза.

С 2022 года спрос на IT-специалистов из Омской области вырос почти в 2 раза. Сотрудников переманивают работодатели из Москвы и Санкт-Петербурга, выяснили Flowwow и hh.ru.

– Устойчивый тренд на поиск сотрудников столичными компаниями в регионах появился еще в 2020 году на фоне массового распространения удаленного формата работы, причем это касалось почти всех «офисных» профессий. Спустя четыре года мы вновь видим рост интереса к привлечению IT-талантов из регионов, – рассказала руководитель направления маркетинговых исследований hh.ru Мария Игнатова.

При этом эксперты отмечают, что в последнее время количество вакансий в IT-сфере стремительно растет. В этом году в Москве их стало больше в 1,14 раза.