Омск-Информ
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·Общество

Работы будут проведены в этом году.
В этом году в Омске будут отремонтированы четыре памятника архитектуры. Об этом рассказали в региональном Минкульте, сообщает «Город55».
Так, преображение коснется здания бывшего городского 4-классного начального училища. Оно находится по адресу: улица Куйбышева, 48. Объект был построен в 1908 году, ранее здесь находился музей «Искусство Омска».
Также приведут в порядок «Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная», находящийся на улице Некрасова, 1 (литера Ж). Здание было возведено в 1915–1916 годах. Ремонт пройдет и в административном здании на улице Красногвардейская, 63, построенном в 1914 году.
Реконструкция коснется и доходного дома Соломона Кадыша на Думской, 5.
1547
·Общество

Работы будут проведены в этом году.
В этом году в Омске будут отремонтированы четыре памятника архитектуры. Об этом рассказали в региональном Минкульте, сообщает «Город55».
Так, преображение коснется здания бывшего городского 4-классного начального училища. Оно находится по адресу: улица Куйбышева, 48. Объект был построен в 1908 году, ранее здесь находился музей «Искусство Омска».
Также приведут в порядок «Ансамбль центральной электрической станции: Станция водонасосная», находящийся на улице Некрасова, 1 (литера Ж). Здание было возведено в 1915–1916 годах. Ремонт пройдет и в административном здании на улице Красногвардейская, 63, построенном в 1914 году.
Реконструкция коснется и доходного дома Соломона Кадыша на Думской, 5.
1547