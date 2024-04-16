Омск-Информ
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·Общество

А вот выздоровевших в регионе намного больше.

За прошедшую неделю в Омской области было выявлено 133 случая коронавируса. Еделей ранее ковидом заболели 156человек.

Также за минувшую неделю в регионе 189 человек вылечились от смертельной инфекции, но один заболевший умер. 28 заболевших были госпитализированы.

Показатель заболеваемости коронавирусом по стране за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7 %. Умер за неделю от ковида 61 житель страны.

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·Общество

А вот выздоровевших в регионе намного больше.

За прошедшую неделю в Омской области было выявлено 133 случая коронавируса. Еделей ранее ковидом заболели 156человек.

Также за минувшую неделю в регионе 189 человек вылечились от смертельной инфекции, но один заболевший умер. 28 заболевших были госпитализированы.

Показатель заболеваемости коронавирусом по стране за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 12,2 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 9,7 %. Умер за неделю от ковида 61 житель страны.

1315